Как построить равнобедренный треугольник по боковой стороне и углу прилегающему к основанию?

Геометрия
Как построить равнобедренный треугольник по боковой стороне и углу прилегающему к основанию?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Боковая сторона АВ. Точка А расположена  на основании. Из точки В опускаем перпендикуляр на основание. Получаем точку С. Из точки С откладываем отрезок, равный АС. получаем точку Д. Треугольник АВД - равнобедренный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Процесс создания новых и улучшение существующих пород домашних животных и сортов культурных растений
Ответить
Биология
Голосеменные растения
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему "проблема подростка в семье"
Ответить
Українська мова
Як називають тарасову гору?
Ответить
Алгебра
Х^2 - 5х - 50 < 0 решите неравенство Решите плз
Ответить