Как построить равнобедренный треугольник по боковой стороне и углу прилегающему к основанию?

Гость: Гость:

Боковая сторона АВ. Точка А расположена на основании. Из точки В опускаем перпендикуляр на основание. Получаем точку С. Из точки С откладываем отрезок, равный АС. получаем точку Д. Треугольник АВД - равнобедренный.