Как построить равнобедренный треугольник по боковой стороне и углу прилегающему к основанию?
Геометрия
Как построить равнобедренный треугольник по боковой стороне и углу прилегающему к основанию?
Ответ(ы):
Гость:
Боковая сторона АВ. Точка А расположена на основании. Из точки В опускаем перпендикуляр на основание. Получаем точку С. Из точки С откладываем отрезок, равный АС. получаем точку Д. Треугольник АВД - равнобедренный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Процесс создания новых и улучшение существующих пород домашних животных и сортов культурных растений
Биология
Русский язык
Українська мова