Голосеменные растения
Биология
Голосеменные растения
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Голосеменны́е расте́ния(лат. Gymnospérmae) — древняя группасеменных растений[1], появившаяся в конце девона, около 370 млн лет назад. Голосеменные включают более 1000[2]видов, произрастающих в настоящее время на Земле. Выражение «голосеменные», впервые использованное русским ботаником А. Н. Бекетовым, указывает на главную отличительную черту этих растений, a именно на то, что семяпочки, а затем и происшедшие из них семена не имеют замкнутого вместилища, как это замечается у всех покрытосеменных.Завязь здесь имеет вид простой чешуи, на которой сидит одна или несколько семяпочек; иногда же и эта чешуя не развивается.
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