Сколько словосочетаний в этом предложении? Следует отметить, что одним из самых ??аспространенных на земном шаре является русский язык.

Русский язык
Сколько словосочетаний в этом предложении? Следует отметить, что одним из самых ??аспространенных на земном шаре является русский язык.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вроде как два!!!!!!!!!!!!!!!
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