Известно. что площадь круга S равна 5 целым 19 двадцать пятым пи метров в квадрате. Н??йдите радиус этого круга
Математика
Известно. что площадь круга S равна 5 целым 19 двадцать пятым пи метров в квадрате. Н??йдите радиус этого круга
Ответ(ы):
Гость:
S=п*r^2 по условию r^2 = 5 19/25 r=корень (5 19/25) =корень( (125+19)/25) = корень (144/25) = 12/5 = 2 2/5 ОТВЕТ:радиус равен 2 2/5 метра
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