Какова роль главы "Тамань" в романе

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«Тамань» открывает «Журнал» Печорина, в котором он говорит от первого лица, рассказывая о некоторых ярких эпизодах из своей жизни. До этого читатель уже познакомился с героем, а в середине узнал из «Предисловия» о его смерти. Но самое главное – все эти сведения мы получаем от разных рассказчиков, а значит – видим героя с разных точек зрения. Сначала мы узнаем о Печорине от простого русского офицера Максима Максимыча, человека доброго, честного, но совершенно отличного от Печорина по духу и воспитанию. Он может лишь отметить особенности поведения «странного человека» , оставшегося для него (а значит - и для читателя) загадкой. В повести «Максим Максимыч» рассказчик меняется: это офицер, явно более близкий Печорину по возрасту, развитию, социальному положению, а главное - сходный по духу и умонастроению. Он делает попытку как-то объяснить особенности этого необычного человека. Но его душа все еще остается для читателя тайной, которая и раскрывается самим героем в его «Журнале» . Идейно-композиционная роль главы «Тамань» в романе Лермонтов