Найдите углы равнобедренного треугольника ,если угол при основании больше угла м??жду боковыми сторонами в 4 раза

Геометрия
Найдите углы равнобедренного треугольника ,если угол при основании больше угла м??жду боковыми сторонами в 4 раза
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть угол между боковыми сторонами (угол при вершине) х градусов, тогда углы при основании 4х градусов. Сумма углов треугольника 180 градусов. Составим уравнение: х+4х+4х=180 9х=180 х=20 Угол при вершине 20 градусов, углы при основании по 20*4=80 градусов. Ответ: 20; 80; 80 градусов.
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