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Найдите угол а если угол д =21
Математика
Найдите угол а если угол д =21
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол 180градусов. Значит 180 -21=159
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