Найдите угол между лучом ОА и положительной полуосью Ох, если А (–1; 3).
Геометрия
Найдите угол между лучом ОА и положительной полуосью Ох, если А (–1; 3).
Ответ(ы):
Гость:
Я округляла ОА{-1;3} ОВ{1;0} |ОА|=√1+9=√10 |ОВ|=1 ОА*ОВ=-1+0=-1 cosA=OA*OB/|OA|*|OB|=-1/√10*1=-√10/10=-3.162/10=-0,3162 cosA=0,3162=71° 180°-71°=109° Я округляла решение)
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