Найдите в барышне крестьянке "ямб" и "хорей" Срочно!!!!

Русский язык
Найдите в барышне крестьянке "ямб" и "хорей" Срочно!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нету там ни ямба ни хорея
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