найдите в каждом столбике лишнее существительное и обьясните по чему? 1 столбик- в??ренье здание шимпанзе настроение. 2 столбик- умница соня подлиза мадонна . 3 столбик- жюри рефери конферансье маэстро. 4 столбик- салями кольра...
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найдите в каждом столбике лишнее существительное и обьясните по чему? 1 столбик- в??ренье здание шимпанзе настроение. 2 столбик- умница соня подлиза мадонна . 3 столбик- жюри рефери конферансье маэстро. 4 столбик- салями кольраби бикини авеню.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шимпанзе мадонна рефери бикини
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