Найдите в клетках фотосинтезирующей ткани зелёные овальные тельца-хлоропласты.К??кова их функция
Биология
Найдите в клетках фотосинтезирующей ткани зелёные овальные тельца-хлоропласты.К??кова их функция
Ответ(ы):
Гость:
Дает им цвет, вроде это.
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