Найдите в повести А.Пушкина "Станционный смотритель" описание "смиренной,но опрят??ой обители" станционного смотрителя, какой её увидел повествователь впервые? Что привлекло его внимание и сохранилось надолго в памяти.

Гость: Гость:

"...а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына. В первой почтенный старик в колпаке и шлафорке опускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; добрый старик в том же колпаке и шлафорке выбегает к нему на встречу: блудный сын стоит на коленах; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждый картинкой прочел я приличные немецкие стихи.." Изображенное повторится в жизни Дуни - дочери станционного смотрителя, но отца своего она живым уже не увидит.