Найдите в сказках А.Пушкина эпитеты и выпишите их в две колонки: художественные ( индивидуально-авторские) и народно-поэтические.

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Найдите в сказках А.Пушкина эпитеты и выпишите их в две колонки: художественные ( индивидуально-авторские) и народно-поэтические.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
друг прелестный, северной Авроры, орёл молодой, широкого озера, сладостный напев, горячо любить, веселья шум, мертвый след, русская коса, белая береза, холодный цвет,
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