Найдите в сказках А.Пушкина эпитеты и выпишите их в две колонки: художественные ( индивидуально-авторские) и народно-поэтические.

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Найдите в сказках А.Пушкина эпитеты и выпишите их в две колонки: художественные ( индивидуально-авторские) и народно-поэтические.

Автор: Гость