Найдите в тексте предложения со сказуемыми, в состав которых входят краткие причастия или прилагательные. Запишите эти предложения, подчеркивая их грамматическую основу. Укажите, пользуясь образцом, в каком предложении употребл...

Русский язык

Найдите в тексте предложения со сказуемыми, в состав которых входят краткие причастия или прилагательные. Запишите эти предложения, подчеркивая их грамматическую основу. Укажите, пользуясь образцом, в каком предложении употреблено краткое причастие, в каком - краткое прилагательное. Составьте по тексту 4-5 вопросов и запишите их в тетрадь. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ СРОЧНОООО! ДАМ 35 баллов.

Автор: Гость