Найдите в тексте предложения со сказуемыми, в состав которых входят краткие причастия или прилагательные. Запишите эти предложения, подчеркивая их грамматическую основу. Укажите, пользуясь образцом, в каком предложении употребл...
Русский язык
Найдите в тексте предложения со сказуемыми, в состав которых входят краткие причастия или прилагательные. Запишите эти предложения, подчеркивая их грамматическую основу. Укажите, пользуясь образцом, в каком предложении употреблено краткое причастие, в каком - краткое прилагательное. Составьте по тексту 4-5 вопросов и запишите их в тетрадь. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ СРОЧНОООО! ДАМ 35 баллов.
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Гость:
Сказуемое это существительное
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