Левый столбик словам проверяемой безударной гласной в корне, в правый столбик с н??проверяемой безударной гласной в корне :багаж, бобренок , висеть , вираж, влепить, доблестный. земляника. зефир. карман.кислятина. легенда. лежа...

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Левый столбик словам проверяемой безударной гласной в корне, в правый столбик с н??проверяемой безударной гласной в корне :багаж, бобренок , висеть , вираж, влепить, доблестный. земляника. зефир. карман.кислятина. легенда. лежать. мемуары. миролюбие. разгадать .настоять . единичный. пакет. пахать. посмотреть. перрон. проглотить. соквояж. садина. салат. титан.трепать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С проверяемой безударной гласной в корне: бобрёнок (бобр), висеть (повис), влепить (влепит), земляника (земли, землянка), кислятина (кислый), лежать (лёжа), подсмотреть (осмотр), проглотить (глотка), седина (сед (т.е. человек седой)), трепать (трёпка). с непроверяемой гласной в корне: багаж, вираж, доблестный, зефир, карман, легенда, мемуары, перрон, саквояж, салат, титан.  кажется, так:)
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