Левый столбик словам проверяемой безударной гласной в корне, в правый столбик с н??проверяемой безударной гласной в корне :багаж, бобренок , висеть , вираж, влепить, доблестный. земляника. зефир. карман.кислятина. легенда. лежа...

Гость: Гость:

С проверяемой безударной гласной в корне: бобрёнок (бобр), висеть (повис), влепить (влепит), земляника (земли, землянка), кислятина (кислый), лежать (лёжа), подсмотреть (осмотр), проглотить (глотка), седина (сед (т.е. человек седой)), трепать (трёпка). с непроверяемой гласной в корне: багаж, вираж, доблестный, зефир, карман, легенда, мемуары, перрон, саквояж, салат, титан. кажется, так:)