Что делать если гардения сбрасывает бутоны?
Биология
Что делать если гардения сбрасывает бутоны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смени почву, растению не хватает каких-то миниралов
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