Что делать если гардения сбрасывает бутоны?

Биология
Что делать если гардения сбрасывает бутоны?
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Гость:
Смени почву, растению не хватает каких-то миниралов
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