Помогите пожалуйста.Упр115.Заранее спасибо
Русский язык
Помогите пожалуйста.Упр115.Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришли гости, они ушли (не является словосочетанием)это грамматическая основа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Точка а расположена к северу от экватора на расстоянии 6666 км точка в к югу от точки А на расстоянии 2222км. Определить географическую широту точе...
Химия
Умоляююю людиии помогитеееееее Какая реакция не имеет практического значения ? а) CaCo3→CaO+CO2 b) 2Ca+O2→2CaO c) CaO+H2O→Ca(OH)2 d) Ca(...
Математика
Математика
Папа купил 6 бутылок лимонада, а мама 4 бутылки. гости выпили 7 бутылок. сколько бутылок лимонада осталось?
Алгебра