Поооооооооожалуйста,решите

Гость: Гость:

1) Р = (х + 4)*2 = 56, 4 у нас из ВЕ : ЕС = 3:1 Р = (24 + 4)*2 = 56, х =24 Стороны - 4 и 24 2) угол АВО = угол АОВ => 180 - (48+48) = 84 - это угол СОD. Угол А = 90, значит 90 - 48 = 42. 3)Мы видим что ВЕ делит АО попалам значит Ао = 2, а ВО = АО, значит Диогонали равны 4, т.к. 2+2 = 4 Ответ: 1)4;24 2) 84; 42 3) 4