Приведи примеры реакций соединения в результате которых образуются следующие ве??ества:a) CO2;б) SO2;в)P2O5;г)Fe3O4. ну давайте решите это ребятки)))

Химия

Приведи примеры реакций соединения в результате которых образуются следующие ве??ества:a) CO2;б) SO2;в)P2O5;г)Fe3O4. ну давайте решите это ребятки)))

Автор: Гость