Приведи примеры реакций соединения в результате которых образуются следующие ве??ества:a) CO2;б) SO2;в)P2O5;г)Fe3O4. ну давайте решите это ребятки)))

Химия
Приведи примеры реакций соединения в результате которых образуются следующие ве??ества:a) CO2;б) SO2;в)P2O5;г)Fe3O4. ну давайте решите это ребятки)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) С+О2=СО2  б)S+O2=SO2  в)4P+5O2=2P2O5  г)3Fe+2O2=Fe3O4
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