Приведи примеры реакций соединения в результате которых образуются следующие ве??ества:a) CO2;б) SO2;в)P2O5;г)Fe3O4. ну давайте решите это ребятки)))
Химия
Приведи примеры реакций соединения в результате которых образуются следующие ве??ества:a) CO2;б) SO2;в)P2O5;г)Fe3O4. ну давайте решите это ребятки)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) С+О2=СО2 б)S+O2=SO2 в)4P+5O2=2P2O5 г)3Fe+2O2=Fe3O4
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