Папа купил 6 бутылок лимонада, а мама - 4 бутылки. Гости выпили 7 бутылок. Сколько бутылок лимонада осталось

Математика
Папа купил 6 бутылок лимонада, а мама - 4 бутылки. Гости выпили 7 бутылок. Сколько бутылок лимонада осталось
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 бутылки осталось.:)
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