Уточняй названия частей речи в справочном бюро и вписывай их
Русский язык
Уточняй названия частей речи в справочном бюро и вписывай их
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - Имена существительные 2 - Имена прилагательные 3 - Имена числительные 4 - Глаголы
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