Я не понимаю почему осмАтривать через А, а осмотрел через О. Эту О я объяснить могу, а А нет. ПОМОГИТЕ:3

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Я не понимаю почему осмАтривать через А, а осмотрел через О. Эту О я объяснить могу, а А нет. ПОМОГИТЕ:3

Автор: Гость