Жер. жайлы мәтін курастыру
Қазақ тiлi
Жер. жайлы мәтін курастыру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быз Казакстанда турамыз. Астана деген каланын жерлеры оте керемет.
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