Найдите в учебнике справочной литературе или интернете ответы на следующие вопросы что означает приставки кило- санти- даци-милли- Даю 10баллов

Математика
Найдите в учебнике справочной литературе или интернете ответы на следующие вопросы что означает приставки кило- санти- даци-милли- Даю 10баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кило-тысяча санти-сотни деци-десять миди-тоже тысяча но в длину
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