Помогите написать на англ.язчто я делаю вечером !
Английский язык
Помогите написать на англ.язчто я делаю вечером !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In the evening I do my homework. After homework I often eat my dinner. And in the evening I watch TV and talk with my parents too. I like evening!
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