Найдите все наречия в этом тексте! Я очень люблю весну. Приятно прогуливаться по ??ороду, никуда не спешить, разглядывать всё кругом. Везде вокруг меня звучит капель, появляются проталинки. Ой! Справа от моей ноги распустился ...

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Найдите все наречия в этом тексте! Я очень люблю весну. Приятно прогуливаться по ??ороду, никуда не спешить, разглядывать всё кругом. Везде вокруг меня звучит капель, появляются проталинки. Ой! Справа от моей ноги распустился маленький подснежник,рядом с ним-ещё несколько. Надо мной, вверху, светит ласковое солнышко, вдали пролетают птицы, которые тоже рады весне. Впереди меня идёт девочка в резиновых сапожках, весело шлёпая по лужам: тут и там разлетаются брызги,а внизу,под её ножками в луже отражаются пушистые облака.

Автор: Гость