Плиз номер 10 очень надо......

Математика
Плиз номер 10 очень надо......
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На математику, потому что 1/3 больше, чем 1/4 и 1/6.
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