Сочинение на тему "можно ли жить без родины?"

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У каждого человека есть родина, но это понятие настолько широко, что каждый определяет его по-своему. Для кого-то родина — это дом и двор, где родился и где прошло детство. Некоторые называют родиной родной город. А есть и такие, для которых родина — весь мир. Я бы сравнил человека с деревом, и то место, где его корни — и есть родина. Твоя крона может устремляться в самое небо и быть такой широкой, что в ее тени спрячется от палящего солнца целый мир, но корни всегда будут там, где из маленького сухого семечка проклюнулся зеленый росток, там, где он набрался сил, чтобы превратиться в такого могучего несокрушимого великана, каким ты можешь быть сейчас. Именно родина по сей день питает тебя, дает жизненные соки, дает возможность роста и надежно поддерживает в сложные минуты жизни. Прочитав стихотворение М. Ю. Лермонтова "Тучи", я подумала, что поэт согласился бы со мной, ведь и для него понятие родины было не просто словом. Для независимого и вольнолюбивого поэта свобода — то, что он ценил больше всего на свете — имела смысл только в том случае, если за спиной была родина. Человек без родины, по мнению М. Ю. Лермонтова, превращается в перекати-поле, в тучу, "вечно холодную, вечно свободную", для которой "чужды страсти и чужды страдания". Поэт не приемлет такое положение вещей, он не хочет быть "вечным странником". Его корни прочны и надежны, и куда бы ни забросила поэта судьба, родина всегда ждет его возвращения.