Запиши слова сочетания поставив имена существительные в форме родительного паде??а. где нужно используй предлог

Гость: Гость:

Отбежал от (чего?) дома стою около (чего?) школы добежали до (чего?) столовой иду из (чего?) библиотеки скучаю без (кого?) мамочки гостили у (кого?) родственников подготовили для (чего?) праздника съехали с (чего?) горки вокруг (чего?) озера после (чего?) ужина возле (чего?) моей квартиры