Запиши слова сочетания поставив имена существительные в форме родительного паде??а. где нужно используй предлог
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Запиши слова сочетания поставив имена существительные в форме родительного паде??а. где нужно используй предлог
Ответ(ы):
Гость:
Отбежал от (чего?) дома стою около (чего?) школы добежали до (чего?) столовой иду из (чего?) библиотеки скучаю без (кого?) мамочки гостили у (кого?) родственников подготовили для (чего?) праздника съехали с (чего?) горки вокруг (чего?) озера после (чего?) ужина возле (чего?) моей квартиры
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