Выделите орфограммы в словах: Глушь, окресных, лодочника, тишь, жив, в речке,
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Выделите орфограммы в словах: Глушь, окресных, лодочника, тишь, жив, в речке,
Ответ(ы):
Гость:
ГлушЬ, окреСТНых,лодоЧНика, тишЬ, жИв, В речкЕ,
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