Сравни и поставь знаки "gt; = lt;" 4кг 800г : 6 ...... 34кг - 33кг 200г; 402м 64см : 56......183см 7 мм
Математика
Сравни и поставь знаки "gt; = lt;" 4кг 800г : 6 ...... 34кг - 33кг 200г; 402м 64см : 56......183см 7 мм
Ответ(ы):
Гость:
4 кг > 800г;6 1>200 402>64;56 183>7
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