Найдите все натуральные делители числа а) 42 б) 75 в) 56 г) 84 Спасибо!
Математика
Найдите все натуральные делители числа а) 42 б) 75 в) 56 г) 84 Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2;3;6;7;1;42;21;14 Б)1;3;5;75;25;15 В)1;2;4;7;8;56;28;14 Г)1;84;2;42;3;28;4;21;6;14;7;12 поставь спасибо и 5 звезд ;)
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