Найдите все натуральные делители числа а) 42 б) 75 в) 56 г) 84 Спасибо!

Математика
Найдите все натуральные делители числа а) 42 б) 75 в) 56 г) 84 Спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2;3;6;7;1;42;21;14 Б)1;3;5;75;25;15 В)1;2;4;7;8;56;28;14 Г)1;84;2;42;3;28;4;21;6;14;7;12 поставь спасибо и 5 звезд ;)
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