Спиши строки вставляя и объясняя буквы.Указывай род имён существительных, веделя?? окончания глагола и имён прилагательных Найди в стихотворении два одно коренных слова.Выпили их друг под другом, покажи корень Встал..со.нце С...

Русский язык
Спиши строки вставляя и объясняя буквы.Указывай род имён существительных, веделя?? окончания глагола и имён прилагательных Найди в стихотворении два одно коренных слова.Выпили их друг под другом, покажи корень Встал..со.нце Смотрит -неб. скисл.. В кислом небе кисл... Обл.ко повисл. Даже с.хар кисл.. Скисл.всё в.рен.е Потому что кисл... Был..настроение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Встало солнце кислое, смотрит -небо скисло. В кислом небе кислое облако повисло .Даже сахар кислый!скисло все варенье!Потому что кислое Было настроение.Встало солнце(средний род) кислОЕ,смотрит небо(ср р) скислО.В кислОМ небе(ср р) кислОЕ облако(ср р) повислО.Даже сахар(м р) кислЫЙ! СкислО всё вареье(ср р) кислОЕ настроение(ср р)  кислое-скисло-однокоренные
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