Спиши строки вставляя и объясняя буквы.Указывай род имён существительных, веделя?? окончания глагола и имён прилагательных Найди в стихотворении два одно коренных слова.Выпили их друг под другом, покажи корень Встал..со.нце С...

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Спиши строки вставляя и объясняя буквы.Указывай род имён существительных, веделя?? окончания глагола и имён прилагательных Найди в стихотворении два одно коренных слова.Выпили их друг под другом, покажи корень Встал..со.нце Смотрит -неб. скисл.. В кислом небе кисл... Обл.ко повисл. Даже с.хар кисл.. Скисл.всё в.рен.е Потому что кисл... Был..настроение

Автор: Гость