Найдите все натуральные значения а,при которых одновременно выполняются условия: дробь 1/a правильная,7/a неправильная

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Неправильной называют дробь, в которой числитель больше знаменателя. Неправильная дробь больше 1. Правильная дробь меньше 1. |1/а| < 1 |7/а| > 1 -1 < 1/а < 1 7/а > 1 -7/а < -1 а > 1 а < -1 а < 7 а > -7 1 < а <7 -7 < а < -1