Найдите x из пропорции x/850=|4/17| и вы узнаете, сколько примерно деревня расходует каждый человек в течение жизни на строительство жилья, изготовление мебели, получение бумаги и многого другого
Математика
Найдите x из пропорции x/850=|4/17| и вы узнаете, сколько примерно деревня расходует каждый человек в течение жизни на строительство жилья, изготовление мебели, получение бумаги и многого другого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=(850 × 4) / 17 = 200
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