Найдите x из пропорции x/850=|4/17| и вы узнаете, сколько примерно деревня расходует каждый человек в течение жизни на строительство жилья, изготовление мебели, получение бумаги и многого другого

Математика

Найдите x из пропорции x/850=|4/17| и вы узнаете, сколько примерно деревня расходует каждый человек в течение жизни на строительство жилья, изготовление мебели, получение бумаги и многого другого

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