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Помогите сделать √ 177
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Помогите сделать √ 177
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Гость:
На картинке похожа на ладошку лопата, лопата сделана из железа
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