Составьте текст повествование про зиму зайца и лисы
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Составьте текст повествование про зиму зайца и лисы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лисица шла,шла по лесу,,зима холодно''а тут заяц выпрыгивает из кустов.Решила она занимает погнаться,погналась,пол леса пробежала ,устала,так и замёрзла в лесу.
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