Найдите закономернолсть и продолжите последоватильность чисел. 4,8,16,28,44,64,и Ещё там три окошка пустых. Потом решение и ответ. Помогите! Пожалуйста ребят!!!!♡♡♡♡♡♡♡

Математика

Найдите закономернолсть и продолжите последоватильность чисел. 4,8,16,28,44,64,и Ещё там три окошка пустых. Потом решение и ответ. Помогите! Пожалуйста ребят!!!!♡♡♡♡♡♡♡

Автор: Гость