Вычислите: а)7/13 умножить на 39/56 б)3 целых 1/9 умножить на 2 целых 1/7 в) 2 целых 1/7 умножить на 2 целых 4/5 г) 1 целая 1/9 умножить на 3/10 д) 4/11 умножить на 4 целых 7/12.

Математика

Вычислите: а)7/13 умножить на 39/56 б)3 целых 1/9 умножить на 2 целых 1/7 в) 2 целых 1/7 умножить на 2 целых 4/5 г) 1 целая 1/9 умножить на 3/10 д) 4/11 умножить на 4 целых 7/12.

Автор: Гость