Вычислите: а)7/13 умножить на 39/56 б)3 целых 1/9 умножить на 2 целых 1/7 в) 2 целых 1/7 умножить на 2 целых 4/5 г) 1 целая 1/9 умножить на 3/10 д) 4/11 умножить на 4 целых 7/12.
Математика
Вычислите: а)7/13 умножить на 39/56 б)3 целых 1/9 умножить на 2 целых 1/7 в) 2 целых 1/7 умножить на 2 целых 4/5 г) 1 целая 1/9 умножить на 3/10 д) 4/11 умножить на 4 целых 7/12.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)7/13*39/56=(7*39)/(13*56)=273/728= 3/8 б)3 1/9*2 1/7=28/9*15/7= 420/63= 20/3= 6 2/3 в)2 1/7*2 4/5=15/7*14/5= 210/35= 6 г)1 1/9*3/10=10/9*3/10=30/90=1/3 д)4/11*4 7/12=4/11*55/12= 220/132= 5/3= 1цел 2/3
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