Помогите сделать русский упр.206
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Помогите сделать русский упр.206
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Гость:
Какой светлый что? свет что делает ? светит что? шум что делает шумит какой шумный что цвет какой цветной что делает цвецёт что белизна что сделать белить какой белый
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