Пж определите размеры стиха: Все миновалось! Мимо промчалось Время любви. Стр??сти мученья! В мраке забвенья Скрылися вы. второй стих: Я здесь, Инезилья, Я здесь под окном. Объята Севилья И мраком и сном. третий сти...
Русский язык
Пж определите размеры стиха: Все миновалось! Мимо промчалось Время любви. Стр??сти мученья! В мраке забвенья Скрылися вы. второй стих: Я здесь, Инезилья, Я здесь под окном. Объята Севилья И мраком и сном. третий стих: Пью за здравие Мери, Милой Мери моей. Тихо запер я двери И один без гостей Пью за здравие Мери. четвертый стих: Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила; К ней на плечо преклонен, юноша вдруг задремал. Дева тотчас умолкла, сон его легкий лелея, И улыбалась ему, тихие слезы лия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. - - - Ударение в стопе на первый слог. Трехсложный размер - дактиль 2. - - - Ударение в стопе на второй слог. Трехсложный размер - амфибрахий 3. - - - Ударение в стопе на третий слое. Трехсложный размер - анапест 4. - - - Ударение в стопе на первый слог. Трехсложный размер - дактиль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Лодка двигалась 2 часа по течению и 3 часа против течения.какое расстояние она проделала за это время если собственная скорость лодки 38 км/ч,а ско...
История
В чём как верили египтяне клялся На суде Осириса умерший? кого в Древнем Египте сч??тали хорошим человеком
Русский язык
Задание:Напишите предложения в котором все слова начинаются только на букву Н.Предлоги,союзы использовать можно.