Пж определите размеры стиха: Все миновалось! Мимо промчалось Время любви. Стр??сти мученья! В мраке забвенья Скрылися вы. второй стих: Я здесь, Инезилья, Я здесь под окном. Объята Севилья И мраком и сном. третий сти...

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Пж определите размеры стиха: Все миновалось! Мимо промчалось Время любви. Стр??сти мученья! В мраке забвенья Скрылися вы. второй стих: Я здесь, Инезилья, Я здесь под окном. Объята Севилья И мраком и сном. третий стих: Пью за здравие Мери, Милой Мери моей. Тихо запер я двери И один без гостей Пью за здравие Мери. четвертый стих: Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила; К ней на плечо преклонен, юноша вдруг задремал. Дева тотчас умолкла, сон его легкий лелея, И улыбалась ему, тихие слезы лия

Автор: Гость