Задание:Напишите предложения в котором все слова начинаются только на букву Н.Предлоги,союзы использовать можно.
Русский язык
Задание:Напишите предложения в котором все слова начинаются только на букву Н.Предлоги,союзы использовать можно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никита нашёл неподражаемой Насте необходимую номинацию
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