Задание:Напишите предложения в котором все слова начинаются только на букву Н.Предлоги,союзы использовать можно.

Русский язык

Задание:Напишите предложения в котором все слова начинаются только на букву Н.Предлоги,союзы использовать можно.

Автор: Гость