27жаттыгу осы суретке сөйлем курап бериндерши

Қазақ тiлi
27жаттыгу осы суретке сөйлем курап бериндерши
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Күз келді.Жапырақтар сарғайып кун суыта бастады.Адамдар күздік киімдерін киіп,жеміс-жидектер пісіп жетіледі.Маған күз мезгілі өте қатты ұнайды.
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