Все фразеологизмы из ,,Бородино" с объяснением
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Все фразеологизмы из ,,Бородино" с объяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. У наших ушки на макушке! - быть начеку, быть готовым к чему-либо 2. постоим мы головою - стоять насмерть 3. двинулись, как тучи - много народу 4. до конца стоять - до победы, насмерть 5. плохая им досталась доля - много выпало на их судьбу
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