Все фразеологизмы из ,,Бородино" с объяснением

Гость: Гость:

1. У наших ушки на макушке! - быть начеку, быть готовым к чему-либо 2. постоим мы головою - стоять насмерть 3. двинулись, как тучи - много народу 4. до конца стоять - до победы, насмерть 5. плохая им досталась доля - много выпало на их судьбу