Помогите пожалуйста составить таблицу к задачам и решить задачи 1) Прогулочный т??плоход по течению реки проплывает 12 км за такое же время, что и 10 км против течения. Найти скорость течения реки ,если собственная скорость те...

Алгебра

Помогите пожалуйста составить таблицу к задачам и решить задачи 1) Прогулочный т??плоход по течению реки проплывает 12 км за такое же время, что и 10 км против течения. Найти скорость течения реки ,если собственная скорость теплохода ровна 22 км/ч. 2)Из-за ремонтных работ на дороге автомобиль 60 км ехал со скоростью 20 км/ч меньше запланированной ,а затем 135 км со скоростью на 30 км/ч больше запланированной. В результате на каждый из двух указанных участков пути было затрачено одинаковое время .Найти скорость автомобиля на каждом из участков

Автор: Гость