Помогите пожалуйста составить таблицу к задачам и решить задачи 1) Прогулочный т??плоход по течению реки проплывает 12 км за такое же время, что и 10 км против течения. Найти скорость течения реки ,если собственная скорость те...
Алгебра
Помогите пожалуйста составить таблицу к задачам и решить задачи 1) Прогулочный т??плоход по течению реки проплывает 12 км за такое же время, что и 10 км против течения. Найти скорость течения реки ,если собственная скорость теплохода ровна 22 км/ч. 2)Из-за ремонтных работ на дороге автомобиль 60 км ехал со скоростью 20 км/ч меньше запланированной ,а затем 135 км со скоростью на 30 км/ч больше запланированной. В результате на каждый из двух указанных участков пути было затрачено одинаковое время .Найти скорость автомобиля на каждом из участков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПУСТЬ скорость течения реки = х собственная скорость теплохода = 22км/ч. время одно и тоже t расстояние по течению S1=12 км ; Против течения S2=10км уравнения t = S1/(22+x) - по течению t = S2/(22-x) - против приравняем S1/(22+x) =S2/(22-x) (22+x)*S2 =(22-x)*S1 (22+x)*10 =(22-x)*12 220+10x =264-12x 22x = 264 -220 = 44 x=44/22 = 2 км/ч ОТВЕТ 2 км/ч
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