Узнать объём куба если площадь его поверхности 24 м квадратных
Математика
Узнать объём куба если площадь его поверхности 24 м квадратных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=6a²=24м², a²=24/6, a²=4, a=√4=2 V =a³=2³=8(см³) Ответ:8см³
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