Срочно!!! Напишите пожалуйста подробно про Арабов 6 века.

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Арабы этого периода вели преимущественно кочевнический образ жизни, были язычниками, часто отдельные группировки враждовали между собой из-за разного рода причин: не могли поделить территорию, личностный фактор также играл большую роль в этих конфликтах. Государства (единого) у арабов тогда не существовало: как уже говорилось, арабы концентрировались вокруг определённой общественной группе и подчинялись её законам и обычаям. Экономика у них тогда была развита очень слабо в связи с неблагоприятными природными условиями для земледелия и неразвитыми торговыми отношениями как внутри, так и за пределами Аравийского полуострова