РЕБЯТ, СРОЧНО сочинение рассуждение на тему " что такое человечность" 70-90 слов
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РЕБЯТ, СРОЧНО сочинение рассуждение на тему " что такое человечность" 70-90 слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человечностью называют заботливое и бережное отношение к другим людям. Это способность сострадания и готовность прийти на помощь в трудную минуту. Человечность выражается в уважении и терпимости, а также доброжелательном отношении не только к своим, близким, но и к чужим людям. Кроме того, человечность предполагает самопожертвование ради других.
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