РЕБЯТ, СРОЧНО сочинение рассуждение на тему " что такое человечность" 70-90 слов

Гость: Гость:

Человечностью называют заботливое и бережное отношение к другим людям. Это способность сострадания и готовность прийти на помощь в трудную минуту. Человечность выражается в уважении и терпимости, а также доброжелательном отношении не только к своим, близким, но и к чужим людям. Кроме того, человечность предполагает самопожертвование ради других.