Какую архитектуру называют шиной . опишите назначение шины

Гость: Гость:

Я не понимаю о какой "Архитектуре" ты говоришь, но в Информатеке шиной называбт тип соединения, при котором одной "шиной" соединяются несколько компьютеров и устройств. Например: ПК1 - ПК2 -ПК3 - Принтер - ПК4 - Сканер