Какую архитектуру называют шиной . опишите назначение шины

Информатика
Какую архитектуру называют шиной . опишите назначение шины
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не понимаю о какой "Архитектуре" ты говоришь, но в Информатеке шиной называбт тип соединения, при котором одной "шиной" соединяются несколько компьютеров и устройств. Например: ПК1 - ПК2 -ПК3 - Принтер - ПК4 - Сканер
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