Из каких составных частей состоит ООН (Организация Объединенных Наций)
История
Из каких составных частей состоит ООН (Организация Объединенных Наций)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Центральное место среди международных организаций занимает Организация Объединенных Наций (ООН).Система Организации Объединенных Наций состоит из главных и вспомогательных органов, специализированных организаций и учреждений и автономных организаций, являющихся составной частью в системе ООН.
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