Из каких составных частей состоит ООН (Организация Объединенных Наций)

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Центральное место среди международных организаций занимает Организация Объединенных Наций (ООН).Система Организации Объединенных Наций состоит из главных и вспомогательных органов, специализированных организаций и учреждений и автономных организаций, являющихся составной частью в системе ООН.